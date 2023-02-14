Пудожанин год проведет за решеткой из-за двух бутылок водки

Пьяный житель Пудожа пришел в магазин и взял две бутылки водки. Он спрятал спиртное под куртку и хотел тайно вынести, однако его заметили, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Сотрудник торговой точки пытался остановить вора, но тот сбежал. Ущерб составил 689 рублей 98 копеек. Мужчину нашли и возбудили уголовное дело о грабеже.

Пудожанин признал вину и возместил ущерб. Но поскольку он ранее уже совершал преступления, суд приговорил его к году лишения свободы в колонии строгого режима. // фото: pixabay.com