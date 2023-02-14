14 февраля 2023, 07:59
Деревянная баня сгорела на даче около Сегежи
Пожар вспыхнул на территории дачного кооператива
Вчера днем в 12 часов 46 минут на пульт пожарно-спасательной службы Сегежи поступило сообщение о возгорании. В 13 километрах от города на территории дачного кооператива «Василек» горела частная баня.
Когда сегежские пожарные прибыли к месту вызова, в деревянном строении огнем было охвачено чердачное помещение. Профессионалам не составило большого труда справиться с огнем.
В результате пожара в бане, принадлежащей жителю Сегежи, огнем было повреждено чердачное помещение на площади 15 квадратных метров.
По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты. Не исключено, что он случился из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. // фото: freepik.com