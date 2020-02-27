27 февраля 2020, 10:56
Публикуем видео ДТП с пробитием ограждения в Петрозаводске
Минувшей ночью пьяная девушка за рулем иномарки пробила ограждение и чудом осталась жива
Момент ДТП с участием нетрезвого водителя в Петрозаводске попал на видео. Инцидент запечатлела камера наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как автомобиль едет по улице Зайцева и без видимых причин врезается в ограждение. Авария произошла сегодня в 1:02 ночи.
Напомним, по информации ГИБДД, водитель автомобиля «Рено Логан», 1995 года рождения, не имея права управления, в состоянии алкогольного опьянения не справилась с управлением и совершила наезд на препятствие - дорожное ограждение. В результате автомобиль и дорожное ограждение получили повреждения, водитель не пострадала.