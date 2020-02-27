27 февраля 2020, 10:56
Происшествия

Публикуем видео ДТП с пробитием ограждения в Петрозаводске

Минувшей ночью пьяная девушка за рулем иномарки пробила ограждение и чудом осталась жива

Момент ДТП с участием нетрезвого водителя в Петрозаводске попал на видео. Инцидент запечатлела камера наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль едет по улице Зайцева и без видимых причин врезается в ограждение. Авария произошла сегодня в 1:02 ночи.

Напомним, по информации ГИБДД, водитель автомобиля «Рено Логан», 1995 года рождения, не имея права управления, в состоянии алкогольного опьянения не справилась с управлением и совершила наезд на препятствие - дорожное ограждение. В результате автомобиль и дорожное ограждение получили повреждения, водитель не пострадала.

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Метки: 
Петрозаводск
улица Зайцева
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