Публикуем последние работы конкурса «Скоро лето!»

Наступил последний день конкурса «Скоро лето», который в течение мая проводили портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама» ко Дню защиты детей и Всемирному дню мороженого. Работы, опубликованные ранее, можно посмотреть здесь.

В последний момент мы получили еще несколько чудесных рисунков. Представляем новых участников.

Марина Крючкова, 7 лет: «Танец бабочек»

Ульяна Охонько, 7 лет: «Летняя прогулка»

Алиса Стафеева, 10 лет: «Шашлык на море»

Варвара Ермачкова, 10 лет: «Лето»

Савелий Михайловский, 11 лет: «Охота на пчёл»

Станислава Казакевич, 10 лет: «Прогулка на великах»

Мария Алексеева, 12 лет: «Сказочное лето»

Уже сегодня мы объявим победителя! Оценивать конкурсные работы будет редакция. Основными критериями являются оригинальность рисунка, соответствие теме конкурса, содержательная привлекательность, гармоничная композиция, качество фотокопии конкурсной работы.

Рисунки будут оцениваться в трёх возрастных категориях: 3-6 лет, 7-12 лет и 13-17 лет. В каждой категории будет выбран лучший рисунок. Победителя конкурса выберем случайным образом из числа финалистов (при условии не менее двух участников в каждой возрастной категории).

Выдача сертификатов участникам и победителям условиями конкурса не предусмотрена.

Победитель получит приз — коробку мороженого (38 штук) «Карельский стандарт», изготовленного по ГОСТ и с любовью к традициям!

Самые интересные рисунки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Прием работ на конкурс завершён. Подробности по тел. 53-13-13.

