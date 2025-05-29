Встречайте новых участников конкурса «Скоро лето!»

Конкурс «Скоро лето», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама» ко Дню защиты детей и Всемирному дню мороженого, близится к завершению, а участников становится всё больше! Рисунки, опубликованные ранее, можно посмотреть здесь и здесь. Представляем вам новые замечательные конкурсные работы.

Данил Охонько, 11 лет: «Летние просторы»

Соня Яковлева, 6 лет: «Гуляя по городу в летние деньки, думаю: здорово, что мороженое продают на каждом шагу и можно охладиться в жару!»

«Мороженное — райское наслаждение!»

Виктория Яковлева, 11 лет: «Однажды солнечным днем мы поехали на пляж и решили полакомиться вкусным мороженым!»

«Любимое лакомство детей»

Мария Михайловская, 8 лет: «Аромат лета»

Уже завтра мы объявим победителя! Оценивать конкурсные работы будет редакция. Основными критериями являются оригинальность рисунка, соответствие теме конкурса, содержательная привлекательность, гармоничная композиция, качество фотокопии конкурсной работы.

Рисунки будут оцениваться в трёх возрастных категориях: 3-6 лет, 7-12 лет и 13-17 лет. В каждой категории будет выбран лучший рисунок. Победителя конкурса выберем случайным образом из трёх финалистов (при условии не менее двух участников в каждой возрастной категории).

Выдача сертификатов участникам и победителям условиями конкурса не предусмотрена.

Победитель получит приз — коробку мороженого (38 штук) «Карельский стандарт», изготовленного по ГОСТ и с любовью к традициям!

Самые интересные рисунки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Прием работ на конкурс завершён. Подробности по тел. 53-13-13.