Публикуем календарь стрижки волос на июль 2024 года

Календарь стрижки волос на июль 2024 года поможет выбрать удачный день для визита к парикмахеру, чтобы привлечь в вашу жизнь удачу, благосостояние, здоровье и отпугнуть несчастья.

Источник: календарь-стрижек.рф

1 июля. День неблагоприятен для стрижки — вы можете потерять из вида самое главное, не увидеть приходящие и уходящие возможности.

2 июля. Новая прическа принесет вам счастье и судьба отнесется к вам благосклонно.

3 июля. После визита к парикмахеру ваша жизнь наполнится приятными событиями и хорошее настроение долго не вас не покинет.

4 июля. С новой стрижкой вы будете притягивать доброжелательных людей словно магнит, а ваша внешность улучшится.

5 июля. Посещать парикмахерскую не рекомендуется — вы можете сбиться с пути и получить кучу неприятностей.

6 июля. Стрижка в этот день укорачивает жизнь.

7 июля. Новая прическа привлечет в вашу жизнь неприятные события и конфликты.

8 июля. Визит в парикмахерскую может сподвигнуть вас на бездумную трату денег.

9 июля. Стрижка может привлечь в вашу жизнь различные страхи, особенно о потере чего или кого либо.

10 июля. Новая прическа подарит вам удачу и богатство.

11 июля. Сходив к парикмахеру, вы можете привлечь в свою жизнь болезни или просто впасть в депрессию, что отразится в том числе и на вашем внешнем виде.

12 июля. Стрижка привлечет в вашу жизнь врагов и недоброжелателей.

13 июля. Новая прическа подарит яркие и незабываемые моменты счастья.

14 июля. Визит в парикмахерскую может привлечь в вашу жизнь неясность и запутанные ситуации.

15 июля. После стрижки ваша сила, удача и уверенность увеличится в несколько раз.

16 июля. Новая прическа сделает ваше восприятие более тонким и осознанным, а ум проницательным.

17 июля. Не стригитесь, чтобы не привлечь в свою жизнь нежелательные события.

18 июля. Посетив парикмахера, вы станете более привлекательным человеком и будете притягивать счастье как магнит.

19 июля. С новой прической вы станете более удачливым человеком, результаты не заставят себя ждать.

20 июля. Лучше не стричься — могут быть проблемы с давлением, появится острое чувство непонятного страха.

21 июля. Сходив в парикмахерскую, вы можете привлечь в свою жизнь несчастья и недоброжелателей.

22 июля. День неблагоприятен для визита в парикмахерскую — привлечете болезни и неприятности, связанные с посторонним вмешательством.

23 июля. Не стригитесь — есть опасность привлечь ситуации, связанные с кражей имущества или его порчей.

24 июля. После стрижки ваши волосы будут пышными, сильными и магически привлекательными.

25 июля. Посетив парикмахера, вы можете привлечь бедность в материальный и духовный мир.

26 июля. С новой прической вы станете красивее и привлекательнее.

27 июля. Обновив стрижку, вы сможете получить желаемое и необходимую сумму денег.

28 июля. Подстригитесь, и ваше лицо станет красивее и выразительнее.

29 июля. Визит в парикмахерскую привлечет болезни и несчастья.

30 июля. Сделав стрижку, вы можете потерять из вида самое главное, не увидеть приходящие и уходящие возможности.

31 июля. Новая прическа принесет вам счастье, и судьба отнесется к вам благосклонно. // Фото: piqsels.com