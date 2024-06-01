Публикуем календарь стрижки волос на июнь 2024 года

Лунный календарь стрижек на июнь 2024 года подскажет самое подходящее время для посещения парикмахерской. Стрижка волос в удачные дни привлечет в вашу жизнь везение и благополучие и позволит избежать невзгод.

Источник: календарь-стрижек.рф

1 июня. Стрижка принесет в вашу жизни болезни и несчастья .

2 июня. Посетив парикмахера, вы можете потерять из вида самое главное, не увидеть приходящие и уходящие возможности.

3 июня. Новая прическа принесет вам счастье и судьба отнесется к вам благосклонно.

4 июня. После стрижки ваша жизнь наполнится приятными событиями и хорошее настроение долго не вас не покинет.

5 июня. С новой прической вы будете притягивать доброжелательных людей словно магнит, а ваша внешность улучшится.

6 июня. Стричься категорически не рекомендуется — вы можете сбиться с пути и получить кучу неприятностей.

7 июня. Стрижка в этот день укорачивает жизнь.

8 июня. Визит в парикмахерскую может сподвигнуть вас на бездумную трату денег.

9 июня. Новая прическа может привлечь в вашу жизнь различные страхи, особенно о потере чего или кого либо.

10 июня. Стрижка подарит вам удачу и богатство. Очень хороший день, для того чтобы кардинально сменить свой облик.

11 июня. Посетив парикмахерскую, вы можете привлечь в свою жизнь болезни или просто впасть в депрессию, что отразится в том числе и на вашем внешнем виде.

12 июня. Изменив прическу, вы можете нажить врагов и недоброжелателей.

13 июня. Стрижка привлечет в вашу жизнь яркие и незабываемые моменты счастья.

14 июня. Визит к парикмахеру может привлечь в вашу жизнь неясность и запутанные ситуации.

15 июня. После стрижки ваша сила, удача и уверенность увеличится в несколько раз.

16 июня. Новая прическа сделает ваше восприятие более тонким и осознанным, а ум проницательным.

17 июня. День совершенно не подходит для стрижки ввиду опасности привлечения в вашу жизнь нежелательных событий.

18 июня. После визита в парикмахерскую вы станете более привлекательным человеком и будете притягивать счастье как магнит.

19 июня. С новой прической вы станете более удачливым человеком, будете привлекать собственность, материальное благополучие.

20 июня. Лучше не стричься — могут быть проблемы с давлением, появится острое чувство непонятного страха.

21 июня. Сделав стрижку, вы можете привлечь в вашу жизнь несчастья и недоброжелателей.

22 июня. День неблагоприятен для визита в парикмахерскую — привлечете болезни и неприятности, связанные с посторонним вмешательством.

23 июня. Не стригитесь — есть огромная вероятность привлечь ситуации, связанные с кражей имущества или его порчей.

24 июня. После стрижки ваши волосы будут пышными, сильными и магически привлекательными.

25 июня. Сходив в парикмахерскую, вы можете привлечь бедность в материальный и духовный мир.

26 июня. С новой прической вы станете красивее и привлекательнее.

27 июня. Посетив парикмахера, вы сможете получить желаемое и необходимую сумму денег.

28 июня. День хорош для стрижки — ваше лицо станет красивее и выразительнее.

29 июня. Новая прическа принесет в вашу жизни болезни и несчастья.

30 июня. После парикмахерской ваши волосы станут пышными, сильными и магически привлекательными. // Фото: piqsels.com