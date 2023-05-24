Птица свила гнездо в цветочном горшке за окном петрозаводчанки

Татьяна Сорокина из Петрозаводска опубликовала фото необычного птичьего гнезда на своей страничке в «ВКонтакте».

«Это мое окно на втором этаже. Я выставила цветочные горшки за окно, уехала в деревню, не было меня дней десять. Вчера вернулась, а у меня в горшке такая красота!»