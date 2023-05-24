24 мая 2023, 06:45
Птица свила гнездо в цветочном горшке за окном петрозаводчанки
Жительница карельской столицы теперь может наблюдать процесс появления на свет птенцов, не выходя из дома
Татьяна Сорокина из Петрозаводска опубликовала фото необычного птичьего гнезда на своей страничке в «ВКонтакте».
«Это мое окно на втором этаже. Я выставила цветочные горшки за окно, уехала в деревню, не было меня дней десять. Вчера вернулась, а у меня в горшке такая красота!»
— радуется прибавлению Татьяна Сорокина.
Женщина предположила, что птичий дом построила птичка – малиновка. //фото Татьяны Сорокиной