Психолог рассказала, как правильно загадать новогоднее желание

Текст: Елена Малишевская

В Новый год принято загадывать желание. Но как сделать так, чтобы оно сбылось? Есть люди, которые утверждают: я чего ни пожелаю, все всегда сбывается. Другие сетуют: сколько раз загадывал, ничего не сбывается, больше не буду этого делать. Так вот, желания нужно и важно загадывать, потому что желания – это наши планы, говорит психолог Елена Погодина. Только планы должны быть четко продуманы и выстроены.

Взрослые люди, замечает психолог, очень хорошо умеют редактировать желания своих детей. Например, пишет ребенок Деду Морозу: «Хочу собаку». Мама читает письмо вместе с малышом и говорит: «А кто будет с ней гулять? Тебя часто не бывает дома, собака будет скучать, брошена одна-одинешенька, грызть мебель… Может быть, попросим большую плюшевую игрушку, а собаку мы загадаем потом?». Ребенок соглашается, получает в подарок игрушечного пса. И мечта его сбылась, и мебель цела, и нервы родителей в порядке.

«В то же время как взрослые загадывают желания для себя? Например, женщина, которая ищет свою судьбу, загадывает «найти мужчину мечты». И в итоге она встречает мужчину своей мечты, но проблема в том, что она не задумывалась – а о каком мужчине она мечтала? То есть вроде бы все сходится: она встретила сильного, независимого, богатого. Но выясняется, что такому мужчине не нужны серьезные отношения».



Очень важна визуализация - так работают все карты желаний. Рекомендуется даже представить загаданного мужчину/женщину и попытаться «разглядеть»: в каких тапках ходит, из какой чашки пьет. И создать это пространство вокруг себя. Поместить себя рядом, ощутить - комфортно ли вам с этим будет? Порой мы загадываем не свои желания, а навязанные кем-то или чем-то.

Наши мечты часто разбиваются, говорит Елена Погодина. А все потому, что не подумали: а как мы с этой мечтой будем сосуществовать?

«Мы мечтаем купить дом. И мы этот дом покупаем. В итоге мы оказываемся где-то на задворках цивилизации, к нам никто не ездит, мы устали чистить снег, постоянно что-то нужно делать, ремонтировать… Наша мечта превращается в обузу, в обязанность, которая выматывает и забирает все ресурсы».

То есть прежде чем загадать желание под бой курантов, нужно посидеть и хорошенько подумать, советует психолог. Задать себе вопросы: когда исполнится моя мечта, что я приобрету? И что я потеряю? Чаще всего, утверждает Елена, наши мечты не сбываются потому, что подсознательно каждый человек понимает: в результате он потеряет что-то важное. Может быть, свободу, независимость, друзей и так далее. Это наше подсознание не дает нам двигаться к нашей мечте.



«Нужно детально проработать мечты. И не просто пожелать себе счастья, здоровья, любви, успехов. Счастья с кем? Как вы поймете, что вы счастливы? Успехов в чем? Хорошей карьеры – какой? А нужна ли вам эта карьера? На этой ли работе?».



Елена Погодина уверена, что когда в голове есть абсолютно ясный план, наша мечта превращается в цель. Тогда весь организм, наши ноги, руки устремляются туда, и мы прилагаем усилия, чтобы это сбылось. Если есть план, будут и шаги, которые мы обязательно сделаем. На бумажке, которую мы будем сжигать, а потом кидать пепел в шампанское, тоже лучше написать все предельно четко: чего конкретно мы хотим.

Елена Погодина – практикующий психолог, стаж более двадцати лет. Является сертифицированным мастер-тренером по программе обучения конструктивному поведению взамен агрессии. Специализируется на организационной психологии, также работает с семьями в трудной жизненной ситуации и с замещающими семьями. // Фото: Елена Малишевская, Елена Погодина.