Электричество будут отключать в 13 районах Карелии

Во время новогодних праздников энергетики не будут производить ремонты на своих объектах. Но до 30 декабря работы запланировали, сообщили в пресс-службе АО «Прионежская сетевая компания».

Из-за необходимости модернизации подстанций и ЛЭП, необходимости работ по технологическому присоединению к электросетям 26-30 декабря ожидаются отключения. Вот их график:

Калевальский национальный район:

- 26 декабря с 10.00 до 13.00. Поселок Куусиниеми.

- 27 декабря с 14.00 до 15.00. Поселок Новое Юшкозеро; деревня Юшкозеро.

Кемский муниципальный район:

- 26 декабря с 9.00 до 13.00. Город Кемь: улица Фрунзе (дома 2,5).

- 27 декабря с 9.00 до 12.00. Поселок Кривой Порог.

- 27 декабря с 13.00 до 16.00. Поселок Кривой Порог: улица Лесная (дома 7,29).

Костомукшский городской округ:

- 26 декабря с 11.00 до 13.00. Город Костомукша: здание РТРС.

- 27 декабря с 11.00 до 13.00. Город Костомукша: улицы Строителей, Геологов, Молодежная (частный сектор).

Лоухский муниципальный район:

- 26 декабря с 10.30 до 16.00. Поселок Амбарный.

- 28 декабря с 13.00 до 15.00. Поселок Кестеньга.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 26 декабря с 10.00 до 11.00. Город Медвежьегорск: улица Кольцевая.

- 27 декабря с 10.00 до 17.00. Поселки Паданы, Маслозеро, Ахвенламби, Шалговаара; деревни Сяргозеро, Юккогуба, Сондалы, Шалговаара, Сеесъярви, Чёбино, Евгора, Сельги, Погост, Венгигора.

Муезерский муниципальный район:

- 26 декабря с 9.00 до 10.00. Поселок Муезерский: улица Гагарина.

Сегежский муниципальный район:

- 26 декабря с 9.30 до 12.00. Город Сегежа: улицы Бумажников (дом 1-А), Первомайская (дома 26-51), Гористая (дома 40-46), Приозерная, Октябрьская.

- 26 декабря с 9.30 до 15.00. Город Сегежа: улицы Первомайская (дома 48-87), Приозерная. Переулок Первомайский.

- 26 декабря с 13.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Антикайнена (дом 4).

- 27 декабря с 11.00 до 14.00. Поселок Идель: улицы Школьная, Советская, Заречка.

- 28 декабря с 13.00 до 15.00 и 30 декабря с 10.00 до 12.00. Деревня Вожмогора.

Олонецкий национальный район:

- 26 декабря с 14.00 до 14.20. Поселок Видлица: улицы Новая, Школьная (дома 22,24). Здание Дома-интерната.

- 28 декабря с 14.00 до 15.00. Город Олонец: улицы Карла Либкнехта (дома 36-82), Полевая (дом 17-А). Переулки Кирпичный (дома 1-6), Красногвардейский (дома 6,8), Сказочный тупик, Больничный. Здание Молочного комбината.

Прионежский муниципальный район:

- 26 декабря с 10.00 до 14.00. Станция Шуйская: улицы Привокзальная, Молодежная.

- 26 декабря с 10.00 до 16.00. Деревня Бесовец: СНТ «Раздолье»; поселок Ладва: улицы Новоселов, Парковая, Молодежная, Ягручейная, Советская (дома 95-А,95-Б).

- 26 декабря с 14.00 до 16.00. Станция Шуйская: улицы Привокзальная, Кондопожское шоссе, Петровское шоссе, Сосновая.

- 26 и 28 декабря с 00.00 до 02.00. Село Деревянное (частично); поселок Деревянка; окрестности станции Орзега: СНТ «Березка 3», «Сампо», «Эфир», «Здоровье», «Рубин», «Гея», «Светлячок», «Медик»,

«Ручеек», «Березка 2», «Виктория», «Елочка», «Ветерок», «Светофор», «Озерки», «Строитель», «Мелодия; местечко Елчезеро; станция Деревянка.

- С 26 по 30 декабря с 9.00 до 17.00. Местечки Намоево, Сургуба, Ринда, Порожки.

- 27 декабря с 10.00 до 16.00. Окрестности станции Орзега: СНТ «Ручеек», «Медик», «Гея», «Светлячок», «Рубин», «Эфир», «Здоровье», «Сампо», «Скороход», «Березка-3».

- 28 с 10.00 до 14.00. Станция Деревянка: СНТ «Ручеек».

- 28 и 29 декабря с 10.00 до 16.00. Местечко Сургуба: СНТ «Сургубское», «Подсолнух».

Пряжинский национальный район:

- 26 декабря с 10.00 до 16.00. Деревня Виданы: улица Зеленая.

- С 26 по 30 декабря с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Дружинина, Березовая, Сущевича, Новая, Северная, Цветочная, Кленовая, Светлая, Хвойная, Комсомольская, Школьная, Железнодорожная, Лесная, Комсомольская; местечко Падозеро (28, 33 км).

Петрозаводский городской округ:

- 26 декабря с 9.00 до 14.00. Город Петрозаводск: улицы Птицефабрика, Уваровская, Долгая, Старосельский проезд, Рядовой проезд. Переулок Квартальный. Здания средней школы №19, Детского сада №25 «Золотой петушок».

- 27 декабря с 10.00 до 14.00. Поселок Тепличный: улицы Тепличная, Парниковая, Огородная, Урожайная.

Сортавальский муниципальный район:

- 26 декабря с 9.00 до 17.00. Поселок Хелюля: улица Юбилейная.

Лахденпохский муниципальный район:

- 28 и 29 декабря с 10.00 до 16.00. Город Лахденпохья: улицы Ленинградское шоссе, Бусалова; железнодорожная станция Яккима. // фото: АО «ПСК»