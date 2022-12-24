Об опасно свисающих сосульках предупредили жителей Петрозаводска

О сосульках, которые свисают с крыши одного из зданий в Петрозаводске, предупредили горожан сотрудники ЕДДС. К ним поступило обращение об опасности, которая подстерегает рядом с домом № 18 по улице Куйбышева.

- С крыши здания, над входом в пункт выдачи заказов Wildberries свисают опасные сосульки. Будьте внимательны и осторожны!

– сказано в сообщении.

Ситуация со свисающими с крыш сосульками и снегом для Петрозаводска – вполне типичная.

Так, на днях горожане жаловались на похожую ситуацию, которая возникла на Краснофлотской улице. Там управляющая компания устранила опасность после вмешательства компетентных органов. // фото: Яндекс.Карты