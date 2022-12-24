24 декабря 2022, 13:44
Еще на одном бульваре в Петрозаводске зажгли фонари
Завершились работы по устройству освещения на Исаковском бульваре
Исаковский бульвар в Петрозаводске осветили, работы по установке фонарей завершены. Об этом сообщил мэр Петрозаводска Владимир Любарский.
Здесь установили несколько десятков фонарей – торшерных и дополнительных. Бульвар тянется вдоль Первомайского проспекта от Северной улицы до улицы Мелентьевой.
Он носит имя известного железнодорожника, который позже стал руководителем города - Андрея Александровича Исакова. // фото: Владимир Любарский/ВКонтакте