Еще на одном бульваре в Петрозаводске зажгли фонари

Исаковский бульвар в Петрозаводске осветили, работы по установке фонарей завершены. Об этом сообщил мэр Петрозаводска Владимир Любарский.

Здесь установили несколько десятков фонарей – торшерных и дополнительных. Бульвар тянется вдоль Первомайского проспекта от Северной улицы до улицы Мелентьевой.

Он носит имя известного железнодорожника, который позже стал руководителем города - Андрея Александровича Исакова. // фото: Владимир Любарский/ВКонтакте