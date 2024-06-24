ПСБ по акции "Лучше ноль" вернет все проценты по кредиту

Предложение действует при оформлении кредита до 31 декабря 2024 года

Иногда кредит удобнее накопления. Например, если речь идет о ремонте или крупных покупках. Оптимальный вариант – приобрести всё необходимое сразу с помощью заёмных средств. При грамотном планировании кредит полностью оправдает себя, особенно, если есть возможность сэкономить на процентах.

В этом поможет акция от ПСБ "Лучше ноль"*. Банк вернёт все проценты по потребительскому кредиту после его погашения. Для участия необходимо:

заключить договор потребительского кредита или кредита с залогом автомобиля на срок от 4 лет;

оформить страхование по программе "Защита заемщика";

вносить платежи вовремя и не допускать просроченной задолженности по кредиту;

ежемесячно оплачивать любыми картами ПСБ хотя быть пять покупок на общую сумму от 10 000 рублей ;

10 000 рублей не брать кредитные каникулы;

оплачивать кредит не менее 4 лет.

Клиент присоединяется к акции автоматически при оформлении кредита с 25 марта по 31 декабря 2024 года. То есть дополнительно для этого ничего делать не нужно.

Подробнее об акции и процедуре возврата средств можно узнать на сайте банка или лично, посетив офис ПСБ в Петрозаводске по адресу: ул. Кирова, 10, пом. 26.

*Акция «Лучше ноль». Сроки проведения акции - с 25.03.2024 до 01.03.2032. Вознаграждение по акции эквивалентно сумме процентов, уплаченных при погашении потребительских кредитов. Участниками акции автоматически становятся клиенты Банка ПСБ, получившие кредит (за исключением кредитов с лимитом кредитования, ипотечных кредитов, программ автокредитования, программ потребительского кредитования работников ПАО «Промсвязьбанк» и программы потребительского кредитования «ПСБ. Кредит Возможностей») в период проведения акции, погасившие его в срок не менее 48 месяцев без просроченной задолженности и использования кредитных каникул, совершавшие не менее пяти операций оплаты товаров, работ или услуг с использованием карт Банка ПСБ на общую сумму от 10 000 ₽ ежемесячно, заключившие договор оказания услуг в рамках программы добровольного страхования «Защита заемщика», и не расторгавшие его до полного погашения кредита. Выплата производится в баллах на бонусный счет программы лояльности «Кешбэк» в течение 30 дней после полного погашения кредита и подачи заявления о выплате вознаграждения. Подключиться к программе лояльности и обменять баллы на рубли по курсу 1 ₽ = 1 балл (без ограничений по сумме и сроку) можно в интернет-банке и мобильном приложении. Подробнее – на psbank.ru, по телефону 8800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 25.03.2024.

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