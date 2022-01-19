Просмотр телевизора супругами из Карелии закончился насилием

В полицию Кеми позвонил местный житель, который рассказал, что между его родителями произошел конфликт, в результате которого мама получила травмы. На место выехал участковый, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что январским вечером супруги встретились у телевизора. Муж хотел включить трансляцию футбольного матча, жена же настаивала на том, чтобы посмотреть юмористическую передачу. Завязался спор, и женщина обозвала супруга. Тот пошел в коридор, взял гаечный ключ, вернулся в комнату и ударил жену по голове.

На крики прибежал сын пары, который вызвал скорую и полицию. Медики диагностировали у женщины ушибленную рану головы.

По факту причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Он полностью признал вину и находится под подпиской о невыезде. Фото pixabay.com/Gadini