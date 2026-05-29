Прославленный коллектив «Сорока» снова выступит в Петрозаводске

Ансамбль из Великого Новгорода 25 ноября представит новую грандиозную программу (6+)

Фото: Народный ансамбль "Сорока"

Петрозаводчан и гостей карельской столицы ждёт яркое событие — выступление народного ансамбля «Сорока», настоящего музыкального бренда Великого Новгорода. Коллектив, прославившийся по всей России благодаря душевным песням, неповторимому звучанию женских голосов и изысканным костюмам, представит в Карелии свою новую концертную программу.

За 27 лет творческой деятельности «Сорока» стала символом подлинной русской песенной культуры. В репертуаре ансамбля — как авторские композиции, регулярно звучащие на радиостанциях страны, так и свежие кавер-версии народных песен, наполненные теплом, глубиной и искренностью. Солистки коллектива — лауреаты всероссийских конкурсов, заслуженные артистки Республики Крым, а руководитель ансамбля Ирина Федотова удостоена звания «Народная артистка Республики Крым».

Концерт обещает стать настоящим праздником русской души — тёплым, ярким и запоминающимся. И на сцене будут настоящие красавицы, русская душа - в песнях, в голосах, в костюмах.

Предлагаем несколько отзывов о концерте ансамбля «Сорока», который состоялся в Петрозаводске весной.

Осталась в полном восторге от ансамбля «Сорока»… Все песни пропела и прожила!»,

– написала Зоя Михайлова.

Концерт - настоящее чудо! Красота, грация, пластика, голоса! Горжусь тем, что есть у нас артисты: русские, настоящие!»,

– с восторгом отметила Людмила Пронченко.

-Это было что-то невероятное... 2,5 часа потрясающей атмосферы праздника. В концерте было представлено многообразие жанров - песни о самом важном - любви, счастье, Родине, России, патриотизме, военные песни, песни новые и давно всем известные. Невозможно было просто сидеть, зал танцевал, пел вместе с артистами, сопереживал. Дорогие девочки (самые-самые русские, самые-самые настоящие!), обязательно приезжайте к нам ещё!»,

– пожелала коллективу Любовь Пономарева.

Билеты уже в продаже в кассах ДК «Машиностроитель». Билеты онлайн можно приобрести здесь. Организаторы советуют поторопиться: места традиционно раскупаются быстро.

25 ноября в 19.00 в ДК "Машиностроитель".

