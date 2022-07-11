Пропавшую две недели назад женщину нашли мертвой в лесу

Спасатели и волонтеры обнаружили тело жительницы Кудамы, которая пропала 26 июня.

Тело 86-летней женщины нашли на краю делянки за Эльмитозером на расстоянии более 15 километров от населенного пункта.

Причину смерти пожилой женщины установят криминалисты. Рядом с телом лежали палки для скандинавской ходьбы и мобильный телефон.

«Выглядит так, что еще в первую ночь зашла отдохнуть, прилегла у поваленных бревен и не проснулась», - написала в соцсети организатор поисков. Женщина поблагодарила всех за помощь. (фото unsplash.com, David Tomaseti)