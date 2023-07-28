Пропавший в Петрозаводске шестилетний мальчик найден. Он жив и здоров. Об этом сообщает паблик «ЛизаАлерт», инициировавший розыск дошкольника.

Напомним, ребенок сегодня днем ушел на прогулку и не вернулся домой. Его начали искать при помощи соцсетей.

Где и при каких обстоятельствах нашли мальчика, волонтеры не уточнили. // Фото «Петрозаводск говорит»