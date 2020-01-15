15 января 2020, 18:27
Пропавшие в Петрозаводске ребенок и мужчина обнаружены
В МВД по Карелии заявили, что в исчезновении несовершеннолетнего и взрослого не прослеживается криминальная составляющая
Полиция завершила поиски пропавшего в Петрозаводске мальчика, 2009 года рождения. Информация об этом появилась в официальном паблике МВД по РК.
«Криминальной составляющей в его исчезновении нет»,
- заявили в министерстве.
Кроме того завершены поиски мужчины, который утром 13 января выехал на машине из Мелиоративного в Петрозаводск и бесследно исчез. По сообщению МВД, мужчина, 1976 года рождения, вернулся домой. В его исчезновении также не было криминальной составляющей.