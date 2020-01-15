Пропавшие в Петрозаводске ребенок и мужчина обнаружены

Полиция завершила поиски пропавшего в Петрозаводске мальчика, 2009 года рождения. Информация об этом появилась в официальном паблике МВД по РК.

«Криминальной составляющей в его исчезновении нет»,

- заявили в министерстве.

Кроме того завершены поиски мужчины, который утром 13 января выехал на машине из Мелиоративного в Петрозаводск и бесследно исчез. По сообщению МВД, мужчина, 1976 года рождения, вернулся домой. В его исчезновении также не было криминальной составляющей.