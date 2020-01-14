Мужчина выехал на машине в Петрозаводск на работу и пропал без вести

Полиция Петрозаводска разыскивает пропавшего без вести мужчину, 1976 года рождения. Как сообщается в паблике «ПСО «Доброспас», Михаил Германович Паль 13 января в 8 утра выехал из дома в поселке Мелиоративный на работу в Петрозаводск на улицу Лыжная.

С того момента его местонахождение неизвестно. Машина была обнаружена припаркованной на улице Балтийская, 1-а. На работе разыскиваемый мужчина не появился. Телефон был обнаружен на полу в машине.



Приметы: на вид 43-45 лет, рост 175, плотного телосложения, коротко стриженый.



Был одет: бордовый пуховик «Коламбия», синие джинсы, черные низкие кроссовки, вязаная темно-синяя шапка.



Информацию о разыскиваемом просят сообщать по телефонам: 8-953-549-69-78 (814-2) 739-240 или 02, с мобильного 102.