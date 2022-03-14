Пропавшего школьника ищут в Петрозаводске с 11 марта

Сотрудники полиции в Петрозаводске разыскивают Бориса Олеговича Максимова 2005 года рождения. Мальчик пропал еще 11 марта, сообщили в МВД Карелии.

Школьник ушел из дома в микрорайоне Ключевая, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост около 150 см, худощавого телосложения.

Был одет: черная куртка с белыми надписями, брюки темно-серого цвета, черные кроссовки, черная шапка.

Полиция просит всех, кто обладает сведениями о местонахождении разыскиваемого, сообщать по номерам телефонов: 88142 739 240, 8 953 549 69 78 или 02, с мобильного 102. // Фото: источник