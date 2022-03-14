Виновному в смертельном ДТП вынесли приговор через 10 лет

В уголовном деле в отношении жителя Костомукши, виновного в ДТП со смертельным исходом, спустя более 10 лет поставлена точка. Он осужден условно на два года, на этот же срок лишен водительских прав, но за сроком давности был освобожден от наказания.

Приговор Костомукшского суда был вынесен 9 марта по статье по ч. 3 ст. 264 УК РФ «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Само происшествие произошло утром 1 августа 2011 года. Подсудимый, выехав из Костомукши в сторону предприятия «Карельский окатыш», на прямом участке трассы совершил маневр, в результате которого не уступил дорогу встречному мотоциклу. Управлявший им человек скончался от полученных в ДТП травм.

Вина подсудимого была установлена и признана. Ему был вынесен приговор – лишения свободы на срок два года с лишением права управления транспортными средствами на аналогичный срок. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считается условным с испытательным сроком в течение двух лет. Но в связи с истечением срока давности уголовного преследования осужденный был освобожден от наказания. Гражданский иск матери погибшего удовлетворен частично – взыскана денежная компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей.