Пропавшего грибника второй месяц ищут в Карелии

Сотрудники полиции продолжают розыск Александра Бешлыка 1953 года рождения. Мужчина пропал 6 августа.

По данным МВД по РК, в тот день пенсионер ушел из СНТ «Койдо» в лес за грибами в район озер Угольное и Черное. До сих пор его местонахождение неизвестно.

Рост пропавшего 175-180 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в черный джемпер, синие брюки, серую кепку, черные сапоги.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о судьбе этого человека, звонить по телефонам: +7911-435-24-91, в дежурную часть ОМВД России в Пряжинском районе 8-814-56-32960.