10 сентября 2020, 20:48
Пропавшего грибника второй месяц ищут в Карелии
Полиция просит жителей республики помочь найти 67-летнего Александра Бешлыка, пропавшего в Пряжинском районе
Сотрудники полиции продолжают розыск Александра Бешлыка 1953 года рождения. Мужчина пропал 6 августа.
По данным МВД по РК, в тот день пенсионер ушел из СНТ «Койдо» в лес за грибами в район озер Угольное и Черное. До сих пор его местонахождение неизвестно.
Рост пропавшего 175-180 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в черный джемпер, синие брюки, серую кепку, черные сапоги.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о судьбе этого человека, звонить по телефонам: +7911-435-24-91, в дежурную часть ОМВД России в Пряжинском районе 8-814-56-32960.