Пропавшая в Петрозаводске молодая женщина найдена

Пропавшая в Петрозаводске женщина 1988 года рождения найдена. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Напомним, горожанка 12 мая ушла из дома, расположенного на Ключевой, и исчезла. С тех пор о ее судьбе ничего не было известно.

Правоохранители не уточнили, где и при каких обстоятельствах обнаружили женщину. При этом отмечается, что криминальной составляющей в ее исчезновении нет. // Фото «Петрозаводск говорит»