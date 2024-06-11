Пролежавшая на солнце вода в бутылке становится непригодна для питья

Вода в пластиковой бутылке, которая пролежала несколько часов на солнце, становится опасной.

Врач Рустем Садыков в беседе с изданием «Доктор Питер» пояснил, что в воде под воздействием солнечных лучей размножаются бактерии. Может измениться даже запах и вкус. Особенно быстро эти процессы происходят в прозрачных пластиковых бутылках.

«Любая вода подвержена воздействию внешних факторов, будь то бутилированная или добытая прямо из скважины, - пояснил гастроэнтеролог. - Ультрафиолетовое излучение может изменить состав воды и сделать ее непригодной для употребления»

Врач рекомендует не брать воду в пластиковых бутылках на пляж и не покупать ее на улице, так как невозможно узнать, сколько вода простояла на жаре у торговцев.

Он считает, что следует выбирать непрозрачные бутылки для воды или специальные термосы. А вот многоразовыми бутылками, которые нельзя хорошенько помыть, лучше не пользоваться. // фото «Петрозаводск говорит»