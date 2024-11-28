Прокуратура подключилась к проверке ЧП с ребенком в бассейне

Прокуратура Сортавалы проводит проверку по факту травмирования тринадцатилетнего ребенка в физкультурно-оздоровительном комплексе. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Действиям ответственных лиц дадут оценку. В частности, будет дана оценка на предмет соблюдения прав на охрану жизни и здоровья несовершеннолетних при оказании услуг в ФОКе. На контроле прокуратуры находится и процессуальная проверка, проводимая по факту произошедшего органом расследования.

Ребенок получил тяжелую травму головы на тренировке. Его прооперировали. // фото «Петрозаводск говорит»