Производителей попросили сдержать повышение цен на сахар

Антимонопольщики предложили производителям сахара зафиксировать цены на продукцию, об этом сегодня сообщают «Известия».

Для этого производителям предложили конкретные шаги. Например, публиковать цену сахара, установить порядок работы с дистрибьюторами, предусмотреть возможность расторжения договора и другие. В ФАС считают, что подобные предложения помогут сделать процесс ценообразования более прозрачным. Рекомендации о недопущении роста цен антимонопольный орган разослал более 70 компаниям.

ФАС предложила включить в торговые политики производителей информацию о ценах, порядке работы с дистрибьюторами. В частности, установить максимальную наценку, запретить перепродажу сахара, закупленного для розничной торговли, предусмотреть возможность расторгнуть договор за нарушение правил.

«Мы предлагаем производителям указать в своих ТСБ (прим.ред торгово-сбытовая политика), которые размещаются на официальных сайтах организаций, цену на сахар, реализуемый в розничной торговле. Таким образом, процесс ценообразования будет более прозрачным», - сообщили в ФАС. (фото pixabay.com, Myriams-Fotos)