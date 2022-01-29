Прохожий в Петрозаводске проколол шины автомобиля и попал на видео

Машина с прицепом припарковалась около дома № 23, к. 1 по Сыктывкарской улице карельской столицы. Мимо шел мужчина, у которого такая дислокация вызвала недовольство.

Видео с его дальнейшими действиями опубликовали в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

В кадре видно, что мимо машины в 12:19 проходит мужчина, потом загорается аварийка и прохожий заходит в подъезд.

В 12:22 он возвращается и ножом с силой прокалывает колеса автомобиля. Происходящее запечатлела камера видеонаблюдения компании «Ситилинк». // Фото, видео: источник