Прогулка группы осторожных оленей попала в объектив фотоловушки

Группа грациозных и осторожных лесных северных оленей попала в объектив фотоловушки, установленной в национальном парке «Паанаярви» на севере Карелии. Судя по дате на записи, видео было снято днем 4 марта.

На одном видео запечатлен одинокий безрогий олень, он идет по снегу и в какой-то момент останавливается и начинает прислушиваться. В лесу в это время царит тишина. Когда он скрывается из кадра, появляется другой олень, несущий на голове корону из рогов. Он идет тем же маршрутом, проваливаясь в рыхлом снегу. Следом за ним идет еще один лесной житель, он также останавливается, прислушивается и смотрит прямо в объектив.

На другой записи, сделанной через несколько минут, в кадре появляется сразу три оленя. Они замерирают на месте, осматриваются и продолжают путь. Их догоняет четвертый олень.

Работу по сохранению и изучению лесного северного оленя проводят также в Водлозерском парке. В прошлом году на заповедной территории установили фотоловушки, а через год с них собрали информацию. Камеры поймали оленей, куницу, росомаху, лосей, пернатых и других обитателей. // видео группы национального парка «Паанаярви»/ фото скриншот