Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 30 апреля

Сегодня, 30 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Днем небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега и дождя. Ветер северный умеренный. Температура воздуха +3+5.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер северный умеренный. Температура воздуха +2+7.

В Костомукше до +2, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +2, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале до +4, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме.