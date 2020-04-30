30 апреля 2020, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 30 апреля
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 30 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Днем небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега и дождя. Ветер северный умеренный. Температура воздуха +3+5.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер северный умеренный. Температура воздуха +2+7.
В Костомукше до +2, переменная облачность, без осадков.
В Сегеже до +2, пасмурно, небольшой снег.
В Сортавале до +4, переменная облачность, без осадков.
Геомагнитная обстановка в норме.