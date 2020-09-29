Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 29 сентября

Сегодня, 29 сентября, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +12+14°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Утром местами туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +10+15°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +14, ясно.

В Сегеже до +13, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +13, переменная облачность, небольшой дождь.

В первой половине дня ожидается умеренная геомагнитная буря, во второй половине дня геомагнитная активность останется высокой.