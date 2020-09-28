Россиянам пообещали аномальную погоду зимой

Гидрометцентр опубликовал вероятностный прогноз погоды на осень и предстоящую зиму. Ожидается, что зима будет отличаться температурными аномалиями.

Во второй осенний месяц средняя месячная температура выше нормы прогнозируется в западных областях Северо-Западного федерального округа, в Красноярском крае, в Кемеровской и Иркутской областях, на большей части Дальневосточного федерального округа. В южных регионах Центрального и Приволжского федеральных округов октябрь 2020 года ожидается холоднее, чем в прошлом году.

В ноябре температура будет выше нормы на востоке Северо-Западного, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и на северо-востоке Якутии. В Магаданской области и на Чукотке будет холоднее, чем год ранее.

Декабрь окажется более теплым на большей части Северо-Западного федерального округа, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также в Якутии. Холоднее, чем в прошлом году, декабрь будет на Дальнем Востоке.

В январе 2021 года средняя месячная температура выше нормы прогнозируется в Южном федеральном округе, на большей части Северо-Кавказского и на юге Приволжского округа. На остальной части ПФО, в ЦФО и Сибири январь окажется более холодным, чем в прошлом году.

Средняя месячная температура выше нормы в феврале ожидается в Северо-Западном и Центральном федеральных округах, на большей части Приволжского федерального округа и на севере Южного ФО. Февраль ожидается холоднее чем годом ранее на большей части территории России за исключением восточных регионов Дальневосточного ФО.

Как полагают в Гидрометцентре, мартовские температуры будут выше нормы в Центральном, Приволжском, Уральском федеральных округах, на большей части Южного и Сибирского ФО и на Чукотке. Но в некоторых регионах ЦФО и ПФО, на большей части УФО и в Забайкалье март окажется холоднее, чем в прошлом году.