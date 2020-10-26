26 октября 2020, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 26 октября
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 26 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +4, +6°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха +4,+9°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +6, пасмурно, дождь.
В Сегеже до +5, пасмурно, небольшой дождь.
В Сортавале до +9, пасмурно, дождь.
Сохранится повышенная геомагнитная активность. Фото goodfon.ru