Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 26 октября

Сегодня, 26 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +4, +6°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха +4,+9°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +6, пасмурно, дождь.

В Сегеже до +5, пасмурно, небольшой дождь.

В Сортавале до +9, пасмурно, дождь.

Сохранится повышенная геомагнитная активность. Фото goodfon.ru