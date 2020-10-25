Дожди пройдут в понедельник в Карелии

Завтра, 26 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер ночью западный, юго-западный слабый, днем южный умеренный. Температура воздуха ночью -1, -3°С, днем +4, +6°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега, днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь. Ветер ночью юго-западный, днем юго-восточный, южный умеренный. Температура ночью 0, -5°С, у водоемов до +2°С, днем +4,+9°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +6, пасмурно, дождь.

В Сегеже до +5, пасмурно, небольшой дождь.

В Сортавале до +9, пасмурно, дождь.

Сохранится повышенная геомагнитная активность. Фото chernivtsi.online