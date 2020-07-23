23 июля 2020, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 23 июля
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 23 июля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +17+19.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха +16+21.
В Костомукше до +18, переменная облачность, дождь с грозой.
В Сегеже до +20, переменная облачность, дождь.
В Сортавале до +17, переменная облачность, небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка в норме.