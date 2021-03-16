Прогноз погоды в Карелии на 16 марта

Сегодня, 16 марта, в Петрозаводске ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха +1,+3°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, на севере северо-восточный умеренный. Температура воздуха -3,+2°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -4+1, пасмурно, снег с дождем.

В Сегеже -1+2, пасмурно, небольшой снег с дождем.

В Сортавале 0+2, пасмурно, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото abon-news.ru