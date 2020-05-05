05 мая 2020, 21:40
Погода

Прогноз погоды на завтра, 6 мая

Местами небольшие кратковременные дожди

По данным Карельского гидрометцентра, завтра в Карелии облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем местами небольшие кратковременные дожди. Ночью на севере на дорогах местами  гололедица. Ветер северный, северо-восточный, на севере юго-западный, западный слабый.

Температура воздуха ночью +1,+6, при прояснениях до -2, днем +11, +16, на севере и  у водоемов +5,+10.

В Петрозаводске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный слабый.

Температура воздуха ночью +1, +3, днем +13, +15.

 

Обсудить
просмотр
167235
Метки: 
Петрозаводск
прогноз погоды 6 мая