05 мая 2020, 21:40
Прогноз погоды на завтра, 6 мая
Местами небольшие кратковременные дожди
По данным Карельского гидрометцентра, завтра в Карелии облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем местами небольшие кратковременные дожди. Ночью на севере на дорогах местами гололедица. Ветер северный, северо-восточный, на севере юго-западный, западный слабый.
Температура воздуха ночью +1,+6, при прояснениях до -2, днем +11, +16, на севере и у водоемов +5,+10.
В Петрозаводске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный слабый.
Температура воздуха ночью +1, +3, днем +13, +15.