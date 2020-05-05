05 мая 2020, 09:00
Прогноз погоды на вторник, 5 мая
Дневная температура воздуха в Карелии поднимется до +16 градусов
Вторник, 5 мая, станет теплым и в целом благоприятным днем, следует из сводки Карельского гидрометцентра.
Столицу Карелии ждет переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северный, северо-восточный, слабый. Температура воздуха ночью +2+4, днем +12+14.
В целом по Карелии погода также будет без сильных ветров и осадков, но местами прогнозируется туман, а на севере республики – гололедица. Ветер северо-западный, северный, на юге северо-восточный, слабый.
Температура воздуха ночью от -2 до +7, днем может достигать +16 градусов, но у водоемов не будет выше +7.