06 мая 2020, 07:00
Прогноз погоды на сегодня, 6 мая
Будет по-весеннему тепло
По данным Карельского гидрометцентра, сегодня в Карелии облачно с прояснениями. Утром и днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер северный, северо-восточный, на севере юго-западный, западный слабый.
Температура воздуха ночью +1,+6, при прояснениях до -2, днем +11, +16, на севере и у водоемов +5,+10.
В Петрозаводске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный слабый.
Температура воздуха ночью +1, +3, днем +13, +15.