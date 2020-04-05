Прогноз погоды на 5 апреля

В Петрозаводске 5 апреля будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3, -5, днем +2, +4.

В Карелии в воскресенье также будет облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшие, днем местами умеренные осадки. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, ночью на юге юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха -3, -8, местами по северным районам до -15. Днем воздух прогреется до -1, +4.

По данным gismeteo.ru, в Костомукше ожидается переменная облачность и небольшой снег. Температура -8, -2. В Сегеже прогнозируется переменная облачность, небольшой снег, температура -6, 0. В Сортавале малооблачно, небольшой снег, температура воздуха -4, +2.