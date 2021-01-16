16 января 2021, 16:48
Погода

Прогноз погоды на завтра, 17 января

В воскресенье в Карелии потеплеет
Фото Марины Беловой

В Петрозаводске 17 января ожидается облачная с прояснениями погода. Как сообщает карельский гидрометцентр, температура воздуха  ночью -21, -23°С, к утру повышение до -13, -15°С,  днем -8, -10°С. Атмосферное давление  будет слабо падать. Ветер  юго-западный слабый. Утром и днем небольшой снег. На дорогах  гололедица.

В целом по Карелии погода также ожидается  облачная с прояснениями. Ночью местами, утром и днем в большинстве районов  небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -17, -22°С, на юго-востоке местами  до -28°С, по северо-западным районам  -8, -13°С, днем -5, -10°С, на юго-востоке местами до -15°С. Ветер  западный, юго-западный слабый.

По данным gismeteo.ru, в Костомукше 17 января будет от -6 до -7 градусов, пасмурно. В Сортавале будет теплеть: от -16 до -5 градусов, пасмурно, небольшой снег. В Сегеже пасмурно, небольшой снег, температура воздуха будет повышаться от -13 до -5.

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