Прогноз погоды на завтра, 17 января

В Петрозаводске 17 января ожидается облачная с прояснениями погода. Как сообщает карельский гидрометцентр, температура воздуха ночью -21, -23°С, к утру повышение до -13, -15°С, днем -8, -10°С. Атмосферное давление будет слабо падать. Ветер юго-западный слабый. Утром и днем небольшой снег. На дорогах гололедица.



В целом по Карелии погода также ожидается облачная с прояснениями. Ночью местами, утром и днем в большинстве районов небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -17, -22°С, на юго-востоке местами до -28°С, по северо-западным районам -8, -13°С, днем -5, -10°С, на юго-востоке местами до -15°С. Ветер западный, юго-западный слабый.

По данным gismeteo.ru, в Костомукше 17 января будет от -6 до -7 градусов, пасмурно. В Сортавале будет теплеть: от -16 до -5 градусов, пасмурно, небольшой снег. В Сегеже пасмурно, небольшой снег, температура воздуха будет повышаться от -13 до -5.