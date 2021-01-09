Прогноз погоды на 10 января

В Петрозаводске 10 января ожидается облачная с прояснениями погода. Как сообщает региональный ЦГМС, температура воздуха ночью составит -19.. -21 °C, днем поднимется до -15.. 17 °C. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Небольшой снег.

В целом по Карелии погода также ожидается облачная с прояснениями. Возможен небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -17.. -22 °C, днем -12.. -17 °C. Ветер восточный, северо-восточный слабый.

По данным www.gismeteo.ru, в Костомукше 10 января будет от -20 до -24 градусов, малооблачно. В Сортавале заметно теплее: от -10 до -13 градусов, пасмурно, небольшой снег. В Медвежьегорске ясно, температура воздуха от -21 до -23.