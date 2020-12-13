Проезд в троллейбусах Петрозаводска может подорожать

Проезд в петрозаводских троллейбусах может подорожать на два рубля. Это обсуждалось на заседании постоянной комиссии Петрозаводского городского совета по ЖКХ. Рассматривались также другие меры поддержки предприятия «Городской транспорт», которое традиционно находится, как говорили, в «непростом финансовом положении». Об этом пишет официальный сайт Петрозаводского горсовета.

Для поправки дел предприятия планируется расширение парка техники муниципального предприятия – еще дополнительные 17 бортов поступят из Санкт-Петербурга. Помимо этого, этой зимой ожидается открытие после реконструкции моста на ул. Кирова и будет произведено восстановление части маршрутной схемы, что в свою очередь повысит спрос на услуги троллейбусов и положительно отразится на доходах «Городского транспорта».

Одной из предлагаемых мер остается и увеличение стоимости разового проезда в городском электротранспорте карельской столицы на 2 рубля, с нынешних 25 рублей до 27 рублей.

Цена поездки в петрозаводском троллейбусе не менялась с 2018 года. Депутатам сообщили, что это самая низкая цена билета на данный вид транспорта на всем Северо-Западе России. В Мурманске проезд стоит 33 рубля, а в Вологде – 28 рублей. При этом экономически обоснованный тариф на сегодняшний день составляет 37,32 руб. Разницу между стоимостью и тарифом муниципальному предприятию компенсирует городской бюджет. По оценкам специалистов, на эти цели в грядущем году потребуется израсходовать порядка 83,7 млн рублей.

При этом народные избранники считают необходимым сохранить стоимость проездных билетов школьников и студентов на прежнем уровне - 400 рублей.