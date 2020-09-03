Проезд по дороге «Крошнозеро-Эссойла» временно закроют

В воскресенье, 6 сентября, на участке ремонта дороги «Крошнозеро-Эссойла» 17 км временно закроют движение для всех видов транспорта.

Проезд будет ограничен с 14 до 15 часов из-за дорожных работ, предупреждает полиция Пряжинского района.

Автомобилистам рекомендует при планировании поездок учитывать возможные задержки в пути. Также водителям нужно соблюдать требования временных дорожных знаков и указания регулировщиков.