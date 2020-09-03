Петрозаводск претендует на звание лучшего города России

В России стартовало голосование за выбор самого привлекательного и узнаваемого города страны в 2020 году. В конкурсе «Город России – национальный выбор» может принять участие любой желающий.

«Из всех крупных административных центров России предстоит выбрать город, обладающий неповторимым историческим и культурным наследием, и достойный стать национальным символом», - говорится на сайте проекта.

Итоги голосования подведут 30 декабря 2020 года в 15:00 по московскому времени.

По данным на 3 сентября, лидирующую позицию из 83 городов занимает Севастополь, следом идут Смоленск и Нальчик. Петрозаводск на сегодняшний день занимает 41 место, расположившись между Элистой и Магаданом. Проголосовать за столицу Карелии можно здесь.