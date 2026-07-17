Проект блогера из Карелии признали лучшим в России

История Анны Матросовой и ее SUPERWOMAN - наглядный пример того, что все в наших руках

Анна Матросова — жительница Карелии, которую теперь знают далеко за ее пределами. Анна кардинально изменила свою жизнь и жизни тысяч женщин со всей России! Создала проект преображения женщин SUPERWOMAN.

SUPERWOMAN безумно популярен среди женщин и реализуется уже в 20 городах России, а родился проект у нас в Карелии.

22 и 23 июля проект прогремел на весь Санкт-Петербург. На финал проекта съехались участницы со всех городов. Это доказывает, что, даже живя в небольшом городе, можно масштабироваться на всю страну!

Проект уникален тем, что на нем нет кастингов, нет отбора по параметрам, весу и возрасту. И в нем нет проигравших - каждая участница получает корону за свои достижения и у каждой - своя история преображения!

Все истории участниц можно посмотреть в группе проекта.

Анна уверена, что все в наших мыслях и наших руках, история ее преображения восхищает и вдохновляет многих:

Анна - популярный блогер, ее регулярно приглашают в Москву. Она многодетная мама, они с супругом и детьми живут в огромном современном доме, который построили сами.

В прошлом году проект Анны был признан лучшим женским проектом на федеральном канале FASHION tv, Анне вручали премию вместе с Киркоровым , Люсей Чеботиной, Валерией, Ольгой Бузовой.

А в этом году Анну пригласили в качестве наставника по масштабированию бизнеса в соцсетях в реалити-шоу «Модельер».

Анна сидела в жюри и давала свои мастер классы вместе с такими мэтрами, как Сергей Зверев и Игорь Чапурин. Было 5 выпусков передачи на телеканале FASHION TV с ее участием.

Анна живой пример того, что в жизни все возможно. Даже если у вас нет богатых родителей или мужа и вы живете в маленьком городе.

Анна — большой мотиватор для тысяч женщин. Вся Карелия и миллионы подписчиков желают успехов Анне.

А если и вы хотите мотивации в жизни, вот страница Анны, у нее там ее много!

//Фото из личного архива Анны Матросовой.

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