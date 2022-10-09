Проект благоустройства дорожки в Кааламо признан одним из лучших

Проект по обустройству пешеходной дорожки в поселке Кааламо Сортавальского района признан одним из лучших в стране.

Проект оказался среди лауреатов всероссийского конкурса по благоустройству сельских территорий, сообщает региональное министерство сельского и рыбного хозяйства.

Федеральное ведомство провело в этом году конкурс лучших практик по благоустройству сельских территорий по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Карелия направила на конкурс проект обустроенное дорожки и, как оказалось, не прогадала. Финалистов наградили на агропромышленной выставке «Золотая осень». Благодарность получила администрации Кааламского поселения.

В Карелии за два года, с 2020 по 2022 год, реализовали 62 проекта по благоустройству сельских территорий. (фото Минсельхоз РК)