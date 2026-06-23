Продолжается весенний призыв в армию

О новых правилах и ограничениях рассказал юрист Марат Самсонов

1 апреля стартовал весенний призыв в армию, который продлится до 15 июля. В России действуют новые правила, которые меняют способы вручения повесток и налагают на призывников ограничения за неявку в военкомат. Военкомат может вручать повестки не только лично в руки или через работодателя, но также заказными письмами и в электронном виде — через госуслуги.

Как сообщил юрист Марат Самсонов, документ считается врученным через семь дней после его размещения в электронном реестре — независимо от того, увидел призывник письмо или нет. Повестки военного комиссариата, направленные в письменной форме по почте, считаются врученными под расписку в день доставки (вручения) соответствующих заказных писем при наличии в уведомлении отметки организации почтовой связи о доставке (вручении) заказного письма гражданину.

Повестка в электронной форме направляется в порядке и способами, которые установлены Правительством Российской Федерации, и считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе.

Также повестка считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в Реестре повесток. Основанием для явки в военкомат остается традиционная повестка в письменной форме, подписанная лично призывником. В 2023 году призывной возраст был увеличен и теперь, по закону, призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.

Теперь по закону информация о призывниках — о состоянии здоровья, месте жительства и регистрации, работе и учебе и прочее — должны храниться в реестре воинского учета, которое было утверждено Постановлением правительства №506 от 24 апреля 2024 года. Передавать в него сведения должны разные ведомства. До 31 октября идет подготовка реестра, а вот с 01 ноября 2024 он начинает свою работу.

Отсрочку от срочной службы могут получить:

- граждане, которые обучаются в техникуме, вузе по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры;

- работают в IT-компании из государственного перечня и заблаговременно подали заявления;

- имеют двоих и более детей;

- являются единственными кормильцами в семье;

- относятся к другим категориям, установленным законом.



Юрист рассказал, что теперь есть ряд ограничений, вводимых с целью обеспечения явки в военкомат. Гражданам, подлежащим призыву на военную службу, со дня размещения в отношении их повестки военного комиссариата в общедоступном реестре направленных (врученных) повесток запрещается выезд из Российской Федерации.

Как отметил Марат Самсонов, неявка без уважительной причины гражданина по врученной повестке по истечении 20 дней с даты явки влечет применение временных мер в виде ограничений в праве регистрироваться в качестве ИП и самозанятого, ограничений в праве регистрировать транспортные средства и управлять автомобилем, ограничений в праве регистрировать недвижимость, ограничений в праве получать кредиты и займы. Но пока не заработает Реестр, эти меры не применяются.

С 1 октября в России выросли штрафы за неявку в военкомат без уважительной причины: максимальная сумма увеличена с 3000 до 30 000 ₽. Вырастут и другие штрафы, связанные с правилами воинского учета.



Если требуется юридическая помощь призывнику Петрозаводска, Карелии – можете обращаться. Мы помогаем призывникам: это и консультации и помощь в получении отсрочек от армии, признании не годным к службе, и обжалование решений о призыве. Юристы-профессионалы в сфере призыва и военного права. Действуем на основе договора, работаем и дистанционно по всей России. Используем наработанные схемы и приемы законной защиты прав призывников,

- сообщил Марат Самсонов.

Телефон( Ватсап) 8911 4009471

Ютуб-канал: https://www.youtube.com/@prizyvnoi

Телеграм: https://t.me/prizivn

САЙТ: http://prizivnoi.ru

ГРУППА ВК : https://vk.com/prizyvnoyurist

На правах рекламы. ИП Самсонов Марат Сергеевич ИНН 100102120719