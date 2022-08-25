Продажа ноутбуков снизились на 22 процента

В июле продажи ноутбуков в России снизились на 22% год. При этом показатели различных производителей распространяются неравномерно. Об это сообщает Коммерсант.

Так, китайские производители Honor и Huawei наращивают продажи на фоне их сокращения у американской Apple и тайваньской Asus. Связано это с тем, что последние остановили официальные поставки. Ритейлеры и дистрибюторы ожидают продолжения укрепления китайских брендов.

Один из ритейлеров рассказал, что в июле было продано 222 тыс. ноутбуков на 13,1 млрд рублей. По итогам второго квартала в РФ было реализовано 510 млн ноутбуков на 30 млрд рублей. Но ориентироваться на показатели летних месяцев не стоит, так как, по словам другого ритейлера, в этот сезон продажи обычно снижаются. К слову, показатели по реализации электронной техники поддерживают за счет маркетинговых уловок.

Стало известно, что правительство, крупные ритейлеры и российские производители электроники обсуждают идею субсидировать торговым сетям затраты на рекламу отечественных ноутбуков, системных блоков и планшетов. При этом растет импорт ноутбуков без предустановленной ОС. Фото: unsplash.