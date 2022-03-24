Проданный за рубль дом Богданова вернут через Арбитражный суд

Дело о доме Богданова в Петрозаводске 19 апреля будет слушаться в Арбитражном суде. Объект культурного наследия намерены вернуть в муниципальную собственность, заявил мэр Владимир Любарский.

Он уточнил, что городская администрация направила иск о расторжении договора с собственником.

Напомним, историческое здание в 2018 году всего за один рубль выкупила компания «Строительный трест № 4». Согласно условиям договора, она должна была отремонтировать полы в доме, обновить перекрытия, крыльца, фасады, фундамент под сенями, а также благоустроить прилегающую территорию.

Однако за четыре года фирма ничего не сделала. Общественность и специалисты начали беспокоиться, мэрия обратилась в Арбитражный суд. // Фото: источник