В пятницу в школе № 3 и некоторых домах отключат воду

В пятницу, 25 марта, в некоторых домах Петрозаводска и в школе не будет воды. Об этом сообщили в городской ЕДДС.

Воду отключат в 09:00 утра, ее не будет в домах №№ 9,9А и 13 по улице Репникова, №№14, 12А и 10А по улице Антонова. Без воды в том числе останется и МБОУ «Средняя школа № 3».

Отключение произойдет в связи с необходимостью провести работы по замене водомерного узла. АО «ПКС- Водоканал» ориентировочно закончит работы в 17:00. Жителей попросили заранее запастись водой. // Фото: ronymichaud/pixabay.com